Polonya, ABD'yi 3-0 yenerek Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı - Son Dakika
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Polonya, ABD'yi 3-0 yenerek Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı

Polonya, ABD\'yi 3-0 yenerek Milletler Ligi\'ne iyi bir başlangıç yaptı

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, ABD'yi 3-0 yenerek galip geldi. Polonya, lige iyi bir başlangıç yaparken, organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

22.05.2024 22:15
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Salon: Antalya

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Angela Grass (Brezilya)

ABD: Ewert, Hanes, Gasman, Knigge, Kessel, Tuaniga (Matthew, Jordan, Champlin)

Polonya: Sliwka, Boladz, Poreba, Adamczyk, Bednorz, Lomacz (Szalpuk, Semeniuk,Butryn, Szymura, Jakubiszak, Poreba)

Setler: 22-25, 15-25, 24-26

Süre: 78 dakika (26,23,29)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, ABD'yi 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabında ABD ve Polonya karşılaştı.

Polonya, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Organizasyonda, yarın Türkiye- Hollanda, Slovenya ile Fransa, Kanada ile Polonya karşılaşacak

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Polonya, ABD'yi 3-0 yenerek Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı - Son Dakika

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