Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre genç erkekler tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Alp Eren Erdur, 558 puanla 17. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli atıcıların Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası mücadelesi başladı - Son Dakika

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