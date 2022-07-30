Son iki yıldır finalde rakiplerine mağlup olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen Beykent, bu yıl şampiyonluk kupasını rakibini 77-70'lik skorla geçerek Türkiye 'ye getirdi. Beykent, Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonluğu ardından basketbolda da şampiyon olma başarısı göstererek tarih yazdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Beykent Üniversitesi, basketbolda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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