Beykent Üniversitesi, basketbolda Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'na Beykent Üniversitesi damgasını vurdu. Beykent, Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonluğu ardından basketbolda da şampiyon olma başarısı gösterdi.
Avrupa Basketbol Üniversiteler Şampiyonası'nda C Grubunda yer alan temsilcimiz Beykent Üniversitesi namağlup Avrupa şampiyonu oldu.
77-70'LİK SKORLA ŞAMPİYON OLDU
Son iki yıldır finalde rakiplerine mağlup olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen Beykent, bu yıl şampiyonluk kupasını rakibini 77-70'lik skorla geçerek Türkiye'ye getirdi. Beykent, Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonluğu ardından basketbolda da şampiyon olma başarısı göstererek tarih yazdı.
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