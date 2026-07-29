Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gornik Zabrze taraftarları, Fenerbahçe’nin Polonya’da kaldığı otelin önünde dün gece havai fişek patlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya deplasmanında çirkin bir eylemle karşı karşıya kaldı.

FENERBAHÇE'YE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

İlk maçtaki 1-0'lık avantajla Gornik Zabrze karşısına çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibin konakladığı otelin çevresinde, ev sahibi ekibin taraftarları gece boyunca taşkınlık çıkardı. Fenerbahçeli futbolcuların uyku düzenini bozmak ve moralini etkilemek amacıyla sabaha kadar havai fişek patlatan rakip taraftarların bu hareketi kısa süre içerisinde tepki çekti.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • bilal karaoğlu bilal karaoğlu:
    niye bizim taraftarlar yapınca saygısızlık olmuyor mu aynısını türkiyede bütün takım taraftarları yapıyor 2 2 Yanıtla
    Nil Desperandum Nil Desperandum:
    Kaynak?? 1 0
  • Enver Işık Enver Işık:
    Kim yaparsa yapsın hayvanlık. İyi olan kazansın. Adalet bunu gerektirir. Fenerde bunlara İstinaden daha iyi oynasın 3 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Bizden ögrenmişler 0 2 Yanıtla
    Nil Desperandum Nil Desperandum:
    Biz öyle şeyler yapmayız! Biz TÜRKÜZ ve rakibimizin karşımıza EN İYİ HALİYLE çıkmasını isteriz!!! 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı

18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:55:04. #7.13#
SON DAKİKA: Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.