Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili dedikodular bitmek bilmiyor. Bilindiği üzere yıldız eldiven önceki günlerde İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini belirtmişti. Ancak Uğurcan Çakır için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiltere'den talipleri olan Uğurcan Çakır için, Portekiz temsilcisi Benfica'nın da devreye girdiği öğrenildi.
Yeni sezonda büyük bir ihtimalle Trabzonspor'dan ayrılacak olan yıldız kalecinin transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Uğurcan Çakır bu sezon bordo-mavililerde 42 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı bir sezon geçirdi.
Son Dakika › Spor › Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı - Son Dakika