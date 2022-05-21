Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı

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Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili dedikodular bitmek bilmiyor. Bilindiği üzere yıldız eldiven önceki günlerde İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini belirtmişti. Ancak Uğurcan Çakır için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BENFICA DA DEVREDE

İngiltere'den talipleri olan Uğurcan Çakır için, Portekiz temsilcisi Benfica'nın da devreye girdiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK

Yeni sezonda büyük bir ihtimalle Trabzonspor'dan ayrılacak olan yıldız kalecinin transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BU SEZON OLDUKÇA İSTİKRARLIYDI

Uğurcan Çakır bu sezon bordo-mavililerde 42 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı bir sezon geçirdi.