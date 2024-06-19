Portekiz, Çekya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'e galibiyetle başladı - Son Dakika
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Portekiz, Çekya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'e galibiyetle başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Portekiz, Çekya'yı 2-1 yendi. Karşılaşmada Çekya öne geçse de Portekiz, Hranac'ın kendi kalesine attığı gol ve Conceiçao'nun son dakika golüyle galibiyete ulaştı.

19.06.2024 00:09
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Stat: Leipzig

Hakemler: Marco Guida, Filippo Meli, Giorgio Peretti (İtalya)

Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 90 Semedo), Dalot (Dk. 63 Inacio), Pepe, Dias, Mendes (Dk. 90 Neto), Bernardo Silva, Fernandes, Vitinha (Dk. 90 Conceiçao), Leao (Dk. 63 Jota), Ronaldo

Çekya: Stanek, Coufal, Holes (Dk. 90+3 Chory), Hranac, Krejci, Doudera, Sulc (Dk. 79 Sevcik), Soucek, Provod (Dk. 79 Barak), Kuchta (Dk. 60 Lingr), Schick (Dk. 60 Chytil)

Goller: Dk. 62 Provod (Çekya), Dk. 69 Hranac (kendi kalesine), 90+2 Conceiçao (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 39 Leao, 90+3 Conceiçao (Portekiz), Dk. 57 Schick (Çekya)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Portekiz, Çekya'yı 2-1 yendi.

8. dakikada Leao'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Ronaldo'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

32. dakikada Ronaldo, Fernandes'in ara pasında ceza sahasına hareketlendi. Yıldız futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Stanek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

62. dakikada Çekya öne geçti. Coufal'ın pasında ceza sahası yayının önünde topla buluşan Provod, yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

69. dakikada Portekiz eşitliği yakaladı. Sağ çaprazdan Jota'nın ortasında Mendes'in kafayla indirdiği topu Stanek kale sahasında çelse de takım arkadaşı Hranac'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

90+2. dakikada Portekiz öne geçmeyi başardı. Neto, sol kanattan ceza sahasına girerek topu yerden kale alanına çevirdi. Conceiçao, Hranac'ın uzaklaştıramadığı topu ağlarla buluşturdu ve Portekiz 2-1 üstünlük yakaladı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Portekiz, Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'na galibiyetle başladı.

Kaynak: AA

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