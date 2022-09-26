Sahada kanlar içinde kalan Cristiano Ronaldo'nun son hali görüntülendi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği maçta Cristiano Ronaldo burnuna aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalmıştı. Yıldız golcü olay sonrası ilk kez görüntülendi.

KALECİ İLE HAVA TOPUNDA ÇARPIŞMIŞTI

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Ronaldo, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR GÖZLERDEN KAÇMADI

Yaşanan vahim olayın ardından Cristiano Ronaldo ilk kez Portekiz Milli Takımı'nın antrenmanında görüntülendi. Yıldız futbolcunun gözünün altı ve burnundaki morluklar dikkat çekti.