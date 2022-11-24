Tarih yazdı! Ronaldo attığı son golle kırılması imkansız bir rekor başardı - Son Dakika
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Tarih yazdı! Ronaldo attığı son golle kırılması imkansız bir rekor başardı

24.11.2022 20:39

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu unvanına oldu. Peş peşe 6 Dünya Kupası'nda gol atan bir futbolcu çıkana kadar bu rekor artık Ronaldo'nun.

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor. Portekiz'in süper star kaptanı, Gana'ya attığı penaltı golüyle tarihe geçti.

HEPSİNDE ATTI

2006, 2010, 2014, 2018 ve son olarak 2022 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran Ronaldo, üst üste 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.

Tarihte ilk ve tek! Ronaldo attığı golle kırılması imkansız bir rekor başardı

PENALTIYI KENDİSİ ALDI

64'üncü dakikada ceza sahası içinde düşürülen Ronaldo, 65'te topun başına geçti. Sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Portekizli, hem gol sevinci hem rekor sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor Tarih yazdı! Ronaldo attığı son golle kırılması imkansız bir rekor başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarih yazdı! Ronaldo attığı son golle kırılması imkansız bir rekor başardı - Son Dakika
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