37 yaşındaki Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor. Portekiz'in süper star kaptanı, Gana'ya attığı penaltı golüyle tarihe geçti.
2006, 2010, 2014, 2018 ve son olarak 2022 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran Ronaldo, üst üste 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.
64'üncü dakikada ceza sahası içinde düşürülen Ronaldo, 65'te topun başına geçti. Sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Portekizli, hem gol sevinci hem rekor sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Tarih yazdı! Ronaldo attığı son golle kırılması imkansız bir rekor başardı - Son Dakika