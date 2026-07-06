Portekiz, İspanya ile Kritik Maça Çıkıyor

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın İspanya'yla karşılaşacak Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez, maçta en iyi performanslarını ortaya koymak istediklerini söyledi.

Dallas Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 52 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası'nda çıkacakları her maçı kazanmak istediklerinin altını çizdi.

Son 16 turuna odaklandıklarını ve çeyrek finale çıkmak istediklerini dile getiren İspanyol teknik adam, kendi ülkesine karşı maça çıkacak olmasıyla ilgili "Ben İspanya'da hiç çalışmadım. 21 yıl Birleşik Krallık'ta yaşadım, 21 yıl İspanya'da yaşadım, 7 yıl Belçika'da ve 3,5 yıl Portekiz'de. Yani ev, benim evim, ailemin olduğu yer ve misyonumun olduğu yer. Milli takımımızı temsil eden her şeye yakın olmak çok önemli. Kanada'da Portekiz halkından aldığımız güç harikaydı. Neredeyse yarım milyon Portekizli vardı. Bu tutkuya odaklandım. Rakibe saygı duyuyoruz, İspanya çok iyi bir takım. İki takımın da topla iyi olduğu konusunda hemfikirim. Topa ihtiyacımız var, topla savunma yapmamız gerekiyor. Topu oyuncularımızın bireysel niteliklerini vurgulamak için kullanıyoruz ama yarınki maçta tam performans göstermek önemli. Uluslar Ligi finalinde gördük ki iki takım da topla kaleye ulaşabiliyor, fırsatlar oluşturabiliyor. Yarınki maç da benzer olacak. Tüm maçı yüksek yoğunlukla tutmak ve takımın bütünlüğünü kullanabilmek için karakter gerekiyor. Yarın tazelik gerektiren bir maç olacak. Yedekten oyuna giren oyuncuların artan yoğunluğu gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'la oynanan maça değinerek devam eden Martinez, "Hırvatistan çok iyi bir ekip, topu çok iyi kullanıyorlar. Yarın hücumda sayısal üstünlükle oynayamayız. Tüm oyuncuların takıma yardım etmeye hazır olması gerekiyor. Çok fazla esnekliğimiz var. Takım zaten farklı hücum modelleri kullanabiliyor. Bu, 3,5 yıl boyunca yaptığımız çalışma. Portekiz'in hücumunu tek bir kalıpla sınırlamak zayıf bir nokta olur. Gücümüz esnekliğimizdir ve tüm oyuncularımız hazır. Elbette İspanya'ya karşı oynamak, Kolombiya'ya karşı oynamakla aynı değil. Oyuncularımızın farkını ortaya koyacağı konulara uyum sağlamamız gerekiyor. Tüm oyuncular iyi antrenman yaptı, hepimiz hazırız. ve odak noktamız, bireysel bir oyuncudan ziyade takım. Bir oyuncunun milli takımdaki kişisel başarısı burada olmaktır." diye konuştu.

"İki takım da benzer fikirlere sahip"

İspanya ile oynanacak maça odaklandıklarını vurgulayan Martinez, "İspanya'nın iyi bir oyun fikri var. Yarınki maç daha çok karakter, rahat olmak, oyunun önemini bilmek ve kendimiz olmakla ilgili. İspanya'yı yenmek için ne yapabiliriz, o anları kullanmak için ne yapabiliriz diye hareket etmeliyiz." dedi.

Dünya Kupası'nda her rakibe saygı duymaları gerektiğinin altını çizen Martinez, şunları kaydetti:

"Bu seviyeye ulaşmak için rekabetçi bir ekip olmanız lazım. İspanya ve Portekiz her anlamda birbirine çok yakın. Komşuyuz, neredeyse kardeşiz. Bu maç çok önemli çünkü bence iki takım da benzer fikirlere sahip. Aslında bu maçın son 16 maçı değil, final maçı olması gerekirdi. (İspanya teknik direktörü) Luis de la Fuente'nin de amacı bizim gibi sekiz maç oynamak. Yarın ne yazık ki iki takımdan birisi hedefine ulaşamayacak. Ama bu, birbirimize duyduğumuz saygıyı silmeyecek. Bireysel yeteneğin tadını çıkarabileceğiniz bir maç olacak."