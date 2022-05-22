Portekiz Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın - Son Dakika
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Portekiz Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın

22.05.2022 16:12
Portekiz Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 4. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 4. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

21 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 44 dakika 19 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 3'üncü zaferine ulaştı. Takım arkadaşı Elfyn Evans, liderin 15.2 saniye arkasında 2'nci, Hyundai takımında yarışan Dani Sordo ise Rovanpera'nın 2 dakika 17 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sezon üst üste 3. zaferine ulaşan Rovanpera, puanını 106'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 60 puanla Hyundai Motorsport için yarışan Belçikalı Thierry Neuville ve 38 puanla liderin takım arkadaşı Japon Takamoto Katsuta izledi.

WRC'nin 5. ayağı, 2-5 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Dünya Ralli Şampiyonası, Portekiz, Hyundai, TOYOTA, Spor, Son Dakika

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