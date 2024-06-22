Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez: İlk golü atmakla kontrolü ele geçirdik - Son Dakika
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Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez: İlk golü atmakla kontrolü ele geçirdik

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşısında ilk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyleyerek, 'Çok iyi savunma yaptık. Türkiye'nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi' dedi.

22.06.2024 22:22
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Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşısında ilk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyleyerek, "Çok iyi savunma yaptık. Türkiye'nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz, Dortmund'da oynanan müsabakada A Milli Futbol Takımı'nı 3-0 yendi. Karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuşan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Çekya'ya karşı oynadığımız seviyede aynı maçı oynadık. İlk golü biz attık, bu önemliydi. Türkiye de maça iyi başladı. Atmosfer harikaydı. Biz oyuna odaklandık. İlk golden sonra maçı kontrol ettik. Maçı kontrol altında gol yemeden sürmemiz önemliydi. Grubu birinci sırada bitireceğiz. Şimdi 3. maçı düşüneceğiz. Oyuncuların tavrı ve yaklaşımı çok mutlu etti. Takım olarak maçtan maça ilerlemeye kaydettiğimizi gösterdik" diye konuştu.

Deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin iyi bir profesyonel örnek olduğunu ifade eden Martinez, Cristiano Ronaldo için ise, "Ronaldo zaten harika. Bu maçta Fernandes'e asist yapması Portekiz futbolu için önem verdiğini gösteriyor. Bu futbol dünyasında anlatılmalı. O pozisyonda asist yapmayı tercih etmesi atabileceği golden daha anlamlı" şeklinde konuştu.

"İlk golü atmakla kontrolü ele geçirdik"

Kolay bir maç oynamadıklarını söyleyen Roberto Martinez, "Türkiye bireysel yeteneğe sahip bir takım. Bunu bugün çok iyi durdurduk. İlk golü attığınız zaman sahada kendinize alan açıyorsunuz. Yüksek tempoda bir maç oldu. Atmosfer de birazcık bunu yaptı. Golü attığınızda her iki ekibin performansını etkiliyor. Biz ilk golü atmakla kontrolü ele geçirdik. Çok iyi savunma yaptık. Türkiye'nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi. Arda Güler oyuna girdiği zaman biz odaklanmaya devam etti. Savunmada disiplinden ayrılmadık ve golü yemeden tamamladık" açıklamasında bulundu.

Maçta sahaya giren taraftarların sorulması üzerine Martinez, "Endişelendiriyor. Bugün sahaya giren taraftarın niyeti iyiydi. Yıldız futbolcuları görüp bu hareketi yapıyor. Kötü niyetli bir kişi girerse başlarına başka şey olabilir. Taraftara da doğru mesajı vermek lazım. Bu yaptığınız doğru bir şey değil" dedi.

Roberto Martinez son olarak Portekiz taraftarının inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Oyuncular bundan gurur duydu. Enerji ile doldular. Devre arasında net olarak bunu görebiliyorduk. Bu maçı kaybetme lüksleri olmadığını da gördük. Çünkü taraftar, oyuncuları enerji ile doldurdu" diyerek sözlerini tamamladı. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez: İlk golü atmakla kontrolü ele geçirdik - Son Dakika

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