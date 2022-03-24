Portekiz-Türkiye maçından notlar - Son Dakika
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Portekiz-Türkiye maçından notlar

24.03.2022 22:46
Portekiz-Türkiye maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, üç stoperi Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye savunmada birlikte görev verdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, üç stoperi Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye savunmada birlikte görev verdi.

Alman teknik adam, son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de de 4 değişiklik yaptı. Kuntz, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu ve Orkun Kökçü'ye şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Serdar Dursun, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ise maç kadrosunda yer almadı.

Portekiz Milli Takımında kadroya sonradan giren üç oyuncu yedekte

Portekiz Milli Takımında aday kadroya sonradan davet edilen Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa yedekler arasında yer aldı.

Ev sahibi takımda Pepe kovid-19, Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes de sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı

Nihat Özdemir tribünde

A Milli Takımın, Portekiz ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de tribünden izledi.

Özdemir mücadeleyi, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Porto'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık bin 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

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Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11'i... Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11'i... Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

Çağlar Söyüncü, merih demiral, Portekiz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Portekiz-Türkiye maçından notlar - Son Dakika


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