Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

16.06.2022 00:45

Fenerbahçe'nin transfer süreci devam ediyor. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki kanat oyuncusuna, Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Lincoln Henrique'yi resmi olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Portekizli kanat oyuncusu Bruma'yı da İstanbul'a getirdi.

KİRALIK OLARAK KADROYA DAHİL EDİLECEK

Fenerbahçe daha önce Bruma'nın kulübü PSV Eindhoven ile oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilmesi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan 27 yaşındaki kanat oyuncusuna, Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Portekizli oyuncu, taraftarların fotoğraf çektirme ve forma imzalatma isteklerini geri çevirdi. Bruma daha sonra kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Bruma'nın yarın sağlık kontrollerinden geçmesi, sonrasında da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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