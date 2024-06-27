Postacı Yürüyüş Yarışması Şampiyonu Gülşen Çerçi Uluslararası Yarışmalarda da Hedef Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Postacı Yürüyüş Yarışması Şampiyonu Gülşen Çerçi Uluslararası Yarışmalarda da Hedef Belirledi

Postacı Yürüyüş Yarışması Şampiyonu Gülşen Çerçi Uluslararası Yarışmalarda da Hedef Belirledi

Postacı Yürüyüş Yarışması kadınlar kategorisinde son iki yıldır Türkiye şampiyonu olan Gülşen Çerçi, uluslararası yarışmalarda da şampiyonluğu hedefliyor. Çerçi, postacıların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında insanların hasret duygularını taşımak için yaptığı yürüyüşün bir anlamı olduğuna inanıyor. 17 yıldır postaları adreslere ulaştıran Çerçi, yarışlara hazırlanmak için haftanın 7 günü antrenman yapıyor ve yüzme sporuna yönlendirdiği oğluyla birlikte koşuyor. Postacı yürüyüşünün farklı bir formu olduğunu belirten Çerçi, yarışlarda tekniklere uymanın zor olduğunu ve emeklerin çöp olabileceğini söylüyor. Postacıların işinin yürümek olduğunu vurgulayan Çerçi, yürüyüş sporunun PTT'ye özgü bir spor olduğunu ve olimpiyatlarda bu branşın olmasının gurur verici olduğunu ifade ediyor. Şampiyon olma hedefiyle yarışlara katılan Çerçi, Balkan yarışında da şampiyon olacağına inanıyor.

27.06.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Postacı Yürüyüş Yarışması kadınlar kategorisinde son iki yıldır Türkiye şampiyonu olan Gülşen Çerçi, uluslararası yarışmalarda da şampiyonluğu hedefliyor.

Zorlu coğrafya ve iklim koşullarında insanların hasret duygularını, acı tatlı haberlerini taşımak için durmaksızın yürüyen postacılar, postacı yürüyüşünün bir anlamı olduğuna inanıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) yaklaşık 200 yıllık geçmişinde her köye, mezraya postaları ulaştıran postacıların heyecanlarını korumak için düzenlediği yürüyüş yarışmaları ise hala ilgiyle takip ediliyor.

Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'nin kadın kategorisinde 2023 ve 2024 şampiyonu olan PTT İzmir Başmüdürlüğünde görevli Çerçi, yarışlara hazırlanma sürecini AA muhabirine anlattı.

17 yıldır postaları adreslerine ulaştıran Çerçi, ilk yarışlara 2008 yılında katıldı. Kendi kategorisinin yanı sıra maraton ve ultra maraton sporu da yapan Çerçi, yurt içi ve dışında birçok yarışmalarda yer aldı.

Üst üste iki kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Çerçi, başarılarının devamı için idmanlarını Balçova'daki Kent Ormanı'nda çoğu zaman 9 yaşındaki oğlu Göktuğ ile birlikte yapıyor. Yüzme sporuna yönlendirdiği oğlu annesini hiç yalnız bırakmıyor, onunla birlikte koşuyor ve moral veriyor. Saat 05.00'te uyanan başarılı sporcunun antrenman sonrası ise PTT'deki mesaisi başlıyor.

Her sporun temelinde yürüyüş olduğuna dikkat çeken Çerçi, "Yürüyüş, çoğu kişinin bilmediği, atletizmin en önemli branşlarından biri aslında. Olimpiyatlarda bu spor yapılıyor ve bizi olimpiyatlarda temsil eden sporcularımızın birçoğu PTT kökenli postacılarımızın çocukları." dedi.

Yarışlara daha çok koşarak, yarışlara yakın dönemlerde yürüyüş yaparak hazırlandığını dile getiren Çerçi, haftanın 7 günü antrenman programını yerine getirdiğini dile getirdi.

İdmanlarını 100 kilometre koşu ya da yürüyüş ve 200 kilometre de bisikletle desteklediğini anlatan Çerçi, yoğun bir antrenman programının olduğuna işaret etti.

Yüzme sporuna yönlendirdiği oğlunun başarılı olmasını istediğini aktaran Çerçi, "Baktım çocuğu bir şekilde spora dahil etmem gerekiyor. Evde bırakıp gitme, antrenman yapma ya da yarışlara katılma şansım yok. Oğlum da bisikletle bana eşlik ediyor, artık benimle koşmaya da başladı. 10 kilometreye kadar benimle koşuyor, her yere birlikte gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mesleğim bana yol gösterdi"

Çerçi, postacı yürüyüş yarışlarıyla hayatının değiştiğini vurguladı.

Spor yaşantısı boyunca kendini sürekli geliştirdiğine işaret eden Çerçi, şöyle konuştu:

"Gizli yeteneğimi keşfettim, mesleğim bana yol gösterdi. İş ve spor hayatımı birbirine karıştırmıyorum. Her gün 05.00'te kalkıp antrenmanımı yaparım ve normal mesaime giderim. Hiçbir şekilde mesaimden ödün vermiyorum. Sporumu yaptıkça daha dinç oluyorum. Yürüyüş sporu atletizmin bir branşı olsa da ciddi teknikleri var. Yarıştan atılmanız an meselesi, yürürken gözle görülecek şekilde ayak yerden kesilmemesi gerekiyor ve dizin birinin mutlaka düz olması, kırılmaması gerekiyor. Bu kurallara uymak da rekabet için de çok zor oluyor. Sürekli çekimlerle, atletizm hakemleri kontrol ediyor ve birçok yürüyüşçü arkadaşımızın maalesef emekleri çöp oluyor, yarıştan atılabiliyorlar. Postacı yürüyüşünün farklı bir formu olduğu için idmanda görenler sakat zannedebiliyor. Daha önceki yıllarda şaşırıyorlardı, ben antrenman yaparken sakat zannediyorlardı çünkü form olarak değişik bir spor."

"Yürüyüş, bizim kuruma özgü bir spor"

Postacının işinin yürüyüş olduğunu belirten Çerçi, "Yaklaşık 200 yıldır postacının işi yürümek. Posta tatarları cepheden cepheye mektup taşıyıp sürekli yürümüşler. Ben de uzun seneler posta dağıttım, şimdi kurum içerisinde farklı görevleri yerine getiriyorum. Yürüyüş sporu, aslında bence bizim kuruma özgü bir spor. Şu anda olimpiyatlarda bu branşın olması ayrıca gurur veriyor. Postacıların da bunu sahiplenmesi ve diğer sporculara örnek olarak göstermesi benim için bir onur kaynağı." dedi.

Şampiyon olmanın ağır bir yükü olduğunu dile getiren Çerçi, "Benim artık ikinci olma şansım yok. Ben her yarışa şampiyon olmak için katılıyorum. Balkan yarışında da şampiyon olacağım, buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Gülşen, Spor, PTT, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Postacı Yürüyüş Yarışması Şampiyonu Gülşen Çerçi Uluslararası Yarışmalarda da Hedef Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Postacı Yürüyüş Yarışması Şampiyonu Gülşen Çerçi Uluslararası Yarışmalarda da Hedef Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement