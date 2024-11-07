Postecoglou\'dan Galatasaray Maçına Değerlendirme

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TOTTENHAM Teknik Direktörü Ange Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Rakip iyi oynadı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Beklediğimiz bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk yarıdan kaynaklı yenilgi yaşadık" dedi.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın iyi oynadığını ifade eden Ange Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi pozisyonlar yakaladık. Rakip iyi oynadı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Beklediğimiz bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk yarıdan kaynaklı yenilgi yaşadık. İlk yarı çok top kaybettik. Galatasaray topa daha çok hakimdi. 10 kişi kaldık oyunun sonunda. Aslında her zaman oynadığımız gibi oynadık. Sadece onlar topa daha çok hakimdi. Önemli kayıplar yaşadık. Bu hatalardan dolayı da sonuç bu oldu" diye konuştu.

Postecoglou, Will Lankshear'ın kırmızı kart görmesi hakkında ise, "Takım için iyi çalışan genç bir oyuncu. Bugün bir şey öğrenmiş olmalı. Avrupa'da oynamak kolay değil. Biz de, o da bu hatalardan ders çıkaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.