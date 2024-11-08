Postecoglou: Hayal Kırıklığı Yaşadık - Son Dakika
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Postecoglou: Hayal Kırıklığı Yaşadık

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Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou, Galatasaray'a kaybettikleri maç sonrası hayal kırıklığı yaşadıklerini belirtti.

08.11.2024 01:35
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- Ange Postecoglou: "Elimizden geleni yaptık ama hayal kırıklığı yaşadık"

İSTANBUL - Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yaptıkları ama sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık, golü de attık. Sonra rakip iyi oynadı. Genelde maçların ikinci yarısı kendimizi gösteriyoruz. Elimizden geleni yaptık ama hayal kırıklığı yaşadık. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Tehlikeli oyuncuları var. İlk yarıdaki bu sonuçtan dolayı böyle bir yenilgi oldu. İlk yarıda istediğimizi gösteremedik. Onlar da biz de Avrupa'da iyi durumdayız" şeklinde konuştu.

Mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kart gören Will Lankshear hakkında sorulan soruya ise Postecoglou, "Takım için iyi çalışan, tecrübeli bir oyuncu. Bugünkü yaşadıkları dolayı bir şeyler öğrenmiş olmalı. Avrupa'da deplasman maçında oynamak kolay değil. Biz de, o da hatalardan öğreneceğiz" diye cevap verdi.

Postecoglou, ilk yarıda çok top kaybettiklerini ifade ederek, "Galatasaray topa daha çok hakim oldu. Bunun bedelini de mağlup olarak ödedik" dedi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Tottenham, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Postecoglou: Hayal Kırıklığı Yaşadık - Son Dakika

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