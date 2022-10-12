Potada Cumhuriyet kupası heyecanı başladı - Son Dakika
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Potada Cumhuriyet kupası heyecanı başladı

12.10.2022 14:40
Potada Cumhuriyet kupası heyecanı başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 9. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası 2 farklı kategoride, 15 farklı takımdan 200'ün üzerinde lisanslı sporcuyu parke üzerinde buluşturdu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 9. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası 2 farklı kategoride, 15 farklı takımdan 200'ün üzerinde lisanslı sporcuyu parke üzerinde buluşturdu.

Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 9. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası, potada tatlı rekabete sahne oluyor. Erkekler ve kızlar kategorisinde 15 farklı takımın mücadele ettiği organizasyonda, 225 lisansı sporcu farklı renklerdeki formaları terletiyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanan müsabakalar 2022-20023 Sezonu Okul Sporlar Müsabakaları ve Kulüplerarası Lig müsabakaları öncesinde takımlara önemli bir hazırlık fırsatı sağlıyor. Türkiye Basketbol Federasyon Gaziantep İl Temsilciği tarafından görevlendirilen hakemlerin düdük çaldığı müsabakalar öncesinde sporcu ve antrenörlere, değişen kurallarla ilgili eğitimler veriliyor.

Dört dörtlük organizasyon

9. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası'nda A grubunda mücadele eden Ali Küncülü Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Ömer Öztürk, Şehitkamil Belediyesinin basketbol özelinde spor alanında yürüttüğü çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi. Beden Eğitimi Öğretmeni Öztürk, parkeden galibiyetle ayrıldıkları ilk maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına bu organizasyonu düzenledikleri için şahsım ve öğrencilerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum. Bir yandan bayram coşkusunu bize sportif ve sosyal etkinliklerle yaşatmaları bir diğer yandan sporcu öğrencilerimizin yıllardır bu platformda müsabaka tecrübesi edinmeleri gerçekten çok kıymetli. Müsabaka standartları, tesiste görev yapan personelin güler yüzlü tavırları, işin içinde eğitim faaliyetlerinin de olmasıyla gerçekten dört dörtlük bir organizasyon. Katılımcı tüm okullarımıza başarılar diliyorum. Kazananın Türk sporu, çocuklarımız ve gençlerimiz olması en büyük temennim." - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Cumhuriyet, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potada Cumhuriyet kupası heyecanı başladı - Son Dakika

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