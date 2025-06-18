Potanın Perileri son topta yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Potanın Perileri son topta yıkıldı

Potanın Perileri son topta yıkıldı
18.06.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında son topta isabeti bulamadı ve Fransa'ya 71-69 kaybetti.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına Yunanistan'ın Pire kentinde çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, güçlü rakibi Fransa'ya 69-71 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Maça hızlı başlayan Ay-yıldızlılar boyalı alanda Teaira McCowan'la sayılar bulurken baskılı savunmayla da rakibini top kayıplarına zorladı. Toparlanmaya başlayan Fransa ilk çeyreğin bitimine 5,07 dakika kala skoru 13-13'te eşitledi. Çekişmeli devam eden periyodu Milliler 23-22 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle ve büyük bir çekişmeyle geçen 2'nci periyodun bitimine 18 saniye kala maçın etkili ismi Olcay Çakır'ın attığı iki serbest atışla farkı 8 sayıya çıkaran Milliler soyunma odasına 44-36 önde gitti. Oldukça düşük skorla başlayan 3'üncü periyodun ilk 5 dakika 45 saniyelik bölümünde hücumda zorlanan Milliler sadece iki sayı üretebildi. Bu dakikadan sonra sayılar üreten ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye bu çeyreği de 54-48 önde bitirdi.

Son periyotta maç boyunca sürdürdüğü üstünlüğünü koruyamayan Milli Takım son saniyelerde isabetli atışı bulamadı ve maçı 69-71 kaybetti.

Maçın en skorer ismi Fransa adına 22 sayı kaydeden Salaun olurken, Milli Takım adına McCowan 20 sayı üretti.

Kaynak: DHA

Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potanın Perileri son topta yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    beceriksizler 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözün bittiği yer Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu Sözün bittiği yer! Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı
İsrail-İran savaşında 6. gün Trump’ın tehdidine Hamaney’den olay yanıt İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı
“Sevenler“ suç örgütüne operasyon Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı "Sevenler" suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Yıllar sonra aynı karede Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’den sürpriz buluşma Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma
Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış! Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti
İran’ın vurduğu kentte kriz İsrailliler birbirine girdi İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
Araç alım-satımında yeni dönem Tümü için zorunlu hale geldi Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

00:49
ABD basını: Trump, İran’a saldırı planını onayladı
ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı
20:24
İran ilk kez bunu yaptı İsrail’i “hürremşehr“ füzeleri ile vurdular
İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i "hürremşehr" füzeleri ile vurdular
20:06
Marmaris’ten mide bulandıran görüntüler
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler
18:47
Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı
Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı
10:01
Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
09:51
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi Neler yapmışlar neler
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi! Neler yapmışlar neler
09:39
Gümüşlük ayakta CHP’li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti
09:34
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi Zafer Parti’nin yükselişi dikkat çekici
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici
09:33
ABD’li yetkili açıkladı: İsrail’in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
09:26
Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
09:19
İsrailli 2 bakan birbirine girdi
İsrailli 2 bakan birbirine girdi
09:17
Yeni adresi belli oldu Alvaro Morata için sürpriz iddia
Yeni adresi belli oldu! Alvaro Morata için sürpriz iddia
09:14
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor Mahkemeden karar çıktı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı
09:06
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2025 05:13:38. #7.13#
SON DAKİKA: Potanın Perileri son topta yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.