Potanın Perileri son topta yıkıldı

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına Yunanistan'ın Pire kentinde çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, güçlü rakibi Fransa'ya 69-71 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Maça hızlı başlayan Ay-yıldızlılar boyalı alanda Teaira McCowan'la sayılar bulurken baskılı savunmayla da rakibini top kayıplarına zorladı. Toparlanmaya başlayan Fransa ilk çeyreğin bitimine 5,07 dakika kala skoru 13-13'te eşitledi. Çekişmeli devam eden periyodu Milliler 23-22 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle ve büyük bir çekişmeyle geçen 2'nci periyodun bitimine 18 saniye kala maçın etkili ismi Olcay Çakır'ın attığı iki serbest atışla farkı 8 sayıya çıkaran Milliler soyunma odasına 44-36 önde gitti. Oldukça düşük skorla başlayan 3'üncü periyodun ilk 5 dakika 45 saniyelik bölümünde hücumda zorlanan Milliler sadece iki sayı üretebildi. Bu dakikadan sonra sayılar üreten ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye bu çeyreği de 54-48 önde bitirdi.

Son periyotta maç boyunca sürdürdüğü üstünlüğünü koruyamayan Milli Takım son saniyelerde isabetli atışı bulamadı ve maçı 69-71 kaybetti.

Maçın en skorer ismi Fransa adına 22 sayı kaydeden Salaun olurken, Milli Takım adına McCowan 20 sayı üretti.