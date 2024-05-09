Premier Lig'de 2023-2024 Sezonunun En İyi Oyuncu ve Teknik Direktör Adayları Belirlendi - Son Dakika
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Premier Lig'de 2023-2024 Sezonunun En İyi Oyuncu ve Teknik Direktör Adayları Belirlendi

Premier Lig\'de 2023-2024 Sezonunun En İyi Oyuncu ve Teknik Direktör Adayları Belirlendi

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktör kategorilerinde adaylar belirlendi. Manchester City'den Erling Haaland, Phil Foden, Arsenal'dan Martin Odegaard, Declan Rice, Chelsea'den Cole Palmer, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Newcastle United'dan Alexander Isak ve Aston Villa'dan Ollie Watkins sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi. En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak ise Josep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Jurgen Klopp (Liverpool) ve Andoni Iraola (Bournemouth) gösterildi. Taraftarlar ve futbol uzmanlarının katılacağı oylamanın ardından sezonun en iyi oyuncusu 18 Mayıs Cumartesi, yılın en iyi teknik direktörü ise 21 Mayıs Salı günü belli olacak.

09.05.2024 14:19  Güncelleme: 14:23
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İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktör kategorilerinde adaylar belirlendi.

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Manchester City'den Erling Haaland, Phil Foden, Arsenal'dan Martin Odegaard, Declan Rice, Chelsea'den Cole Palmer, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Newcastle United'dan Alexander Isak ve Aston Villa'dan Ollie Watkins sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi.

En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak ise Josep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Jurgen Klopp (Liverpool) ve Andoni Iraola (Bournemouth) gösterildi.

Taraftarlar ve futbol uzmanlarının katılacağı oylamanın ardından sezonun en iyi oyuncusu 18 Mayıs Cumartesi, yılın en iyi teknik direktörü ise 21 Mayıs Salı günü belli olacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Premier Lig'de 2023-2024 Sezonunun En İyi Oyuncu ve Teknik Direktör Adayları Belirlendi - Son Dakika
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