Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı

Everton ile Crystal Palace arasında oynanan mücadele nefes kesti. Everton, 2 farklı geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 3-2 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Maç içerisinde büyük heyecan yaşayan bir kadın taraftarın rakip takım futbolcusuna yaptığı ise gündeme oturdu.

TARAFTARDAN ANDERSEN'E OLAY HAREKET

Everton'ın yıldızı Dele Alli ile arbede yaşayan Crystal Palace'ın Danimarkalı futbolcusu Joachim Andersen, taç atışını kullandığı sırada yaşananlarla neye uğradığını şaşırdı. Taç çizgisi üzerindeki mücadelenin etkisinde kalan Everton taraftarı bir kadın, Andersen'in kalçasına vurarak küfür etti. Küçük bir şok yaşayan yıldız futbolcu, taç atışını kullanarak oyuna hemen devam etti.