Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı - Son Dakika
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Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı

20.05.2022 21:44

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geride kaldığı karşılaşmada Cryastal Palace'ı 85. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Everton ligde kalmayı garantilerken tribünde yaşanan ilginç bir olay gündem oldu. Bir kadın taraftar, Crystal Palace'ın yıldızı Joachim Andersen taç atışı kullandığı esnada futbolcuya küfür ederek kalçasına tokat attı.

Everton ile Crystal Palace arasında oynanan mücadele nefes kesti. Everton, 2 farklı geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 3-2 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Maç içerisinde büyük heyecan yaşayan bir kadın taraftarın rakip takım futbolcusuna yaptığı ise gündeme oturdu.

Premier Lig'de olay taciz! Kadın taraftar, yıldız futbolcuya yaptığıyla hayrete düşürdü

TARAFTARDAN ANDERSEN'E OLAY HAREKET

Everton'ın yıldızı Dele Alli ile arbede yaşayan Crystal Palace'ın Danimarkalı futbolcusu Joachim Andersen, taç atışını kullandığı sırada yaşananlarla neye uğradığını şaşırdı. Taç çizgisi üzerindeki mücadelenin etkisinde kalan Everton taraftarı bir kadın, Andersen'in kalçasına vurarak küfür etti. Küçük bir şok yaşayan yıldız futbolcu, taç atışını kullanarak oyuna hemen devam etti.

Premier Lig'de olay taciz! Kadın taraftar, yıldız futbolcuya yaptığıyla hayrete düşürdü
Premier Lig'de olay taciz! Kadın taraftar, yıldız futbolcuya yaptığıyla hayrete düşürdü
Premier Lig'de olay taciz! Kadın taraftar, yıldız futbolcuya yaptığıyla hayrete düşürdü
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21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
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SON DAKİKA: Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı - Son Dakika
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