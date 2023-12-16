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Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı - Son Dakika
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Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz anlar yaşandı. Bilinci kapanan Luton Town kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı.

16.12.2023 - 20:46,  Güncelleme: 20:57
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İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth - Luton Town mücadelesinde korkutan anlar yaşandı. Maç 1-1 devam ettiği sırada Luton Town kaptanı Tom Lockyer, bir anda yere yığıldı.

Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

MÜSABAKA ERTELENDİ

Hakemin maçı durdurmasıyla birlikte sağlık ekipleri sahaya girerek Lockyer'e müdahalede bulundu. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından müsabaka ertelendi.

Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
Premier Lig\'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
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Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı - Son Dakika
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