Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti

09.10.2022 20:48

Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, kendi sahasında Liverpool'u 3-2 yendi. Bu sonuçla Londra temsilcisi liderlik koltuğunu korurken, Jürgen Klopp'un öğrencileri ise zirvenin 14 puan gerisinde kaldı.

Arsenal ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

ARSENAL LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Martinelli, 45+5. ve 76. dakikada(p) Bukayo Saka kaydetti. Liverpool'un golleri ise 34. dakikada Darwin Nunez ile 53. dakikada Firmino'dan geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Arsenal liderlik koltuğundaki yerini bu hafta da korumasını bildi.

LIVERPOOL ÇÖKÜŞTE

Jürgen Klopp'un öğrencileri ise bu sezon adeta yıkımı yaşıyor. Liverpool 8. lig maçında sadece 2 kez galip gelirken, zirvenin şimdiden 14 puan gerisinde kaldı.

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SON DAKİKA: Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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