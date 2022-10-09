Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti

Arsenal ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

ARSENAL LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Martinelli, 45+5. ve 76. dakikada(p) Bukayo Saka kaydetti. Liverpool'un golleri ise 34. dakikada Darwin Nunez ile 53. dakikada Firmino'dan geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Arsenal liderlik koltuğundaki yerini bu hafta da korumasını bildi.

LIVERPOOL ÇÖKÜŞTE

Jürgen Klopp'un öğrencileri ise bu sezon adeta yıkımı yaşıyor. Liverpool 8. lig maçında sadece 2 kez galip gelirken, zirvenin şimdiden 14 puan gerisinde kaldı.