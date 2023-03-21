Premier Lig yönetiminden müslüman futbolculara jest, iftar vaktinde maça ara verilecek

Premier Lig yönetimi, Müslüman futbolcular için Ramazan ayında oynanacak maçlarla ilgili düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemede, Müslüman futbolcular için iftar vaktinde maça ara verilecek ve oyuncular gerekli gıda desteğini alacak. Oruç tutan oyuncuların maçlardan önce hakeme bilgi vereceği belirtildi.

MAÇLARA ARA VERİLECEK

Sky Sports'ta yer alan habere göre Premier Lig ve Championship'te akşam oynanacak maçlarda Müslüman futbolcular için iftar vaktinde maça ara verilecek ve oyuncular gerekli gıda desteğini alacak.

CHELSEA İFTAR DÜZENLEYECEK

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 26 Mart'ta Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar yemeği vereceğini açıklamıştı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Stamford Bridge Stadyumu'nda verilecek iftar yemeği 26 Mart Pazar günü yapılacak." denilmişti.

GEÇTİĞİMİZ YILDA DA ÖRNEKLERİ VARDI

Premier Lig'de Ramazan ayında daha önce oynanan maçlarda da futbolculara oruçlarını açabilmeleri için müsaade edilmişti. İki yıl önce, Leicester City'nin Crystal Palace ile oynadığı maçta, oyuncuların maçta oruçlarını açabilmeleri için hakem oyunu durdurmuştu. Her iki kulüp de maç öncesi hakem Graham Scott ile Wesley Fofana ve Cheikhou Kouyate'nin oruçlarını açmalarına izin vermek için oyunda bir duraklama olması konusunda anlaştı. Vicente Guiata, Fofana ve Kouyate'nin saha kenarında oruçlarını açtı ve King Power Stadyumu'ndaki duraklamanın hemen ardından kale vuruşu ile oyun başlatıldı.