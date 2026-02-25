Prince Ampem, Eyüpspor'dan Şanghay Port'a Transfer Oldu - Son Dakika
Prince Ampem, Eyüpspor'dan Şanghay Port'a Transfer Oldu

25.02.2026 11:23
Eyüpspor, Ganalı futbolcu Prince Ampem'in Şanghay Port'a transferini açıkladı.

ikas Eyüpspor, Ganalı kanat oyuncusu Prince Ampem'in Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port'a transfer olduğunu açıkladı.

Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Prince Ampem'in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor'da bu sezon 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı. Ampem, eflatun-sarılı formayla toplamda 87 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
