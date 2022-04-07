PFDK, Larin'e 1 maç ceza verdi - Son Dakika

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı golcü oyuncu Cyle Larin'e 1 maç ceza verdi.

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Kayserispor Kulübü'nün, 02.04.2022 tarihinde oynanan Kayserispor- Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN C ALT, D ALT ve E ALT blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gaziantep Futbol Kulübü sporcusu El Hadji Papy Mison Djilobodji'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa -Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 03.04.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN B, C, D, E, F, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN H, I, BATI ALT VIP TRİBÜN VIP PLATINUM C, VIP GOLD B, KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN B, C, D, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN AKTİFBANK GÜNEY ÜST C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş sporcusu Cyle Larin'in, 03.04.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray hakkında, 02.04.2022 tarihinde oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Konyaspor Kulübü'nün, 03.04.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Göztepe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe sporcusu Pape Cherif Ndiaye'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Göztepe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Altay Kulübü'nün, 02.04.2022 tarihinde oynanan Altay- Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor'un, 04.04.2022 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırı hareketi nedeniyle yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,

Altay Kulübünün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 562.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İstanbulspor antrenörü Mehmet Göker Özdemir'in, 02.04.2022 tarihinde oynanan İstanbulspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor antrenörü Mehmet Göker Özdemir'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 03.04.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü doktoru Mehmet Mesut Çelebi'nin, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübünün, 02.04.2022 tarihinde oynanan Samsunspor- Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 235 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor'un, 01.04.2022 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor'un, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor idarecisi Fevzi İlhanlı'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor idarecisi Fevzi İlhanlı'nın, müsabaka görevlilerine ve TFF mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 150 gün hak mahrumiyeti ve 70.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor idarecisi Fevzi İlhanlı'nın, rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor idarecisi Fevzi İlhanlı'nın, protokol görevlisine yönelik saldırısı ve hakareti nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 10/2. maddesi uyarınca 110 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL