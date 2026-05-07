PSG Finale Yükseldi

07.05.2026 00:20
PSG, Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

PARİS Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadelede saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Joao Pinheiro yönetirken, yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yaptı.

Bayern Münih mücadeleye; Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz ve Kane 11'i ile çıkarken; Paris Saint-Germain ise Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele ve Doue kadrosuyla sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında PSG öne geçti. Khvicha Kvaratskhelia'nın getirdiği top sonrası ceza sahasında boş pozisyonda bulunan Ousmane Dembele, tek vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. İlk yarı Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın son bölümünde tempo yükseldi. 69'uncu dakikada Bayern Münih etkili geldi. Sol kanatta Davies'in yerden ortasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Luis Diaz'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Safonov çıkardı. 72'nci dakikada PSG ikinci gole yaklaştı. Khvicha Kvaratskhelia'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Doue sol ayağıyla vurdu ancak top yandan auta gitti. 76'ncı dakikada Doue, ceza yayı üzerinden sol ayağıyla şansını denedi fakat top yandan auta çıktı. 90+4'üncü dakikada Alman ekibi golü buldu. Davies'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kane düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1. Kalan sürede başka gol olmazken ilk maçı 5-4 kazanan PSG finale yükseldi.

PSG ile Arsenal, 30 Mayıs'ta Macaristan'nın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

