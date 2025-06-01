PSG, İlk Şampiyonluğunu Kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterdi ve finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı.

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp bu maça kadar resmi maçlarda birbirlerine rakip olmamıştı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Inter'i 5-0 yenen PSG, şampiyonluğa ulaştı.

Maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali yöneten ilk hakem oldu.

Finalde en farklı galibiyet rekoru

PSG, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

Finalde en farklı galibiyetler şöyle:

2025: Paris-Inter: 5-0

1960: Real Madrid- Eintracht Frankfurt: 7-3

1974: Bayern Münih- Atletico Madrid: 4-0

1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0

1994: Milan- Barcelona: 4-0

Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

PSG, kupayı ilk kez müzesine götürdü

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

PSG, finalden zaferle ayrılarak kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçti. PSG, kupayı ilk kez kazandı.

İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını elinde tutuyor.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada, İngilizler ise 15 kez zafere uzandı.

Kupayı Real Madrid 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

İspanya ekipleri 20 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız 2, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.