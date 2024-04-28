PSG, Le Havre ile berabere kaldı - Son Dakika
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PSG, Le Havre ile berabere kaldı

PSG, Le Havre ile berabere kaldı

Ligue 1 lideri PSG, sahasında Le Havre ile 3-3 berabere kaldı. PSG, uzun süre yenik durumda götürdüğü maçta son dakika gollerle bir puana razı oldu. En yakın rakibi Monaco ile arasındaki fark 12'ye çıkan PSG, şampiyonluğu garantileme şansını kaçırdı. Le Havre ise ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında 15. sırada yer aldı.

28.04.2024 00:13
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Le Havre ile 3-3 berabere kaldı.

Ligue 1'in 31. haftasında Parc des Princes'te Le Havre'ı ağırlayan PSG, uzun süre yenik durumda götürdüğü mücadelede Bradley Barcola'nın 29, Achraf Hakimi'nin 78 ve Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada attığı gollerle bir puana razı oldu.

Konuk takımda Christopher Operi 19, Andre Ayew 38 ve Abdoulaye Toure penaltıdan 61. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

En yakın rakibi Monaco ile arasındaki fark 12'ye çıkan 70 puanlı PSG, seyircisi önünde matematiksel olarak şampiyonluğu garantileme şansını kaçırdı. Paris ekibi, Monaco'nun Olimpik Lyon deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Le Havre ise 29 puana yükselerek 15. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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