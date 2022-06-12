PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler - Son Dakika
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PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler

12.06.2022 20:29

Her sezon kadrosuna dünya yıldızlarını transfer eden ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çabalayan Paris Saint-Germain, Pochettino ile de bu hedefe ulaşamadı. Fransız ekibi, Real Madrid ile üst üste 3 yıl boyunca bu kupayı kazanarak tarihe geçen Zinedine Zidane ile anlaşmaya vardı. Fransız devi, deneyimli hoca ile yıllık 25 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Mbappe ve Neymar'ın yanına Messi'yi de transfer etmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon da kazanamayan Paris Saint-Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırıyor. Fransız devi, koleksiyonunda 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Zinedine Zidane'a imza attırmaya çok yakın.

ZIDANE YILLIK 25 MİLYON EURO KAZANACAK

Sporx'in Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Fransız teknik adam Zinadine Zidane, Paris Saint Germain ile yıllığı 25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, Mauricio Pochettino ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve Arjantinli teknik adama bu konuda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. PSG yönetiminin Pochettino ile birkaç gün içinde yollarını ayırıp haziran ayının sonuna kadar Zinadine Zidane'ı açıklamayı planladığı belirtildi.

3 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Daha önce Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istediği için Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmeyen Zinadine Zidane'ın, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonra proje ikna olduğu ifade edildi. Zinadine Zidane, Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak adından söz ettirmişti.

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Paris Saint Germain, Zinedine Zidane, PSG, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler - Son Dakika
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