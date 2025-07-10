2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya geldi. ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6 ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9. dakikada Ousmane Dembele ve 87. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte PSG, finale çıkarken, Real Madrid ise turnuvaya veda etti. PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak. Final maçı 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Son Dakika › Spor › PSG, Real Madrid'i 4 golle ezip geçti! Finalin adı belli oldu - Son Dakika
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