PSG, UEFA Süper Kupa'yı Kazandı

Stat: Salzburg

Hakemler: Omar Abdulkadir Artan (Somali), Liban Abdoulrazack Ahmed (Cibuti), Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Kenya)

Paris Saint-Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Dk. 74 Lucas Hernandez), Joao Neves (Dk. 75 Fabian Ruiz), Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche (Dk. 46 Dembele), Kvaratskhelia (Dk. 88 Beraldo), Doue (Dk. 87 Mayulu)

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Pau Torres (Dk. 80 Mings), Maatsen, McGinn (Dk. 72 Alysson), Joao Gomes (Dk. 80 Barkley), Kamara (Dk. 72 Bogarde), Hemmings, Buendia, Madjo (Dk. 72 Abraham)

Goller: Dk. 20 Kvaratskhelia, Dk. 61 Doue (Paris Saint-Germain), Dk. 45 Madjo (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 51 Pau Torres, Dk. 64 Joao Gomes, Dk. 72 McGinn (Aston Villa)

UEFA Süper Kupa'yı, Aston Villa'yı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG) kazandı.

Avusturya'nın Salzburg kentinin ev sahipliği yaptığı 51. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransa'nın PSG takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Aston Villa karşılaştı.

34 yaşındaki Somalili Omar Abdulkadir Artan, bir UEFA organizasyonunda maç yöneten Avrupalı olmayan ilk hakem ünvanını aldı.

20. dakikadaki PSG hücumunda Doue'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kvaratskhelia, içeri girer girmez topu sağ ayağına çekti ve kalecinin sağına doğru yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

28 ve 35. dakikalardaki şutları az farkla auta giden, 44. dakikada ise direği geçemeyen Aston Villa'nın 17 yaşındaki forvet oyuncusu Madjo, 45. dakikada golü buldu.

McGinn'in sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortaya altıpas çizgisinde dokunan Madjo, topu direğin hemen yanından ağlarla buluşturdu: 1-1. Madjo, böylece A takımdaki ilk resmi maçında gol attı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

50. dakikadaki Aston Villa atağında ara pasla PSG savunmasının arkasına sarkan Madjo, topu sağ kanattan gelen McGinn'e aktardı. Ceza sahasına girer girmez topu sol ayağına çeken McGinn'in uzak direğe doğru gönderdiği şut, kaleci Safonov'dan döndü.

61. dakikada Dembele'nin pasıyla sağ kanattan Aston Villa savunmasının arkasına kaçan Doue, altıpasın çaprazına kadar sürdüğü topu, sol ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşla filelere gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle verilmedi ancak PSG, VAR incelemesinin ardından 2-1 üstünlük yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan PSG, tarihinde 2. kez kupanın sahibi oldu.