PSG ve Botafogo Tura Yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), ABD ekibi Seattle Sounders'ı 2-0 mağlup etti.

Kulüpler Dünya Kupası grup aşamasına iki karşılaşma ile devam edildi.

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçında PSG ile Seattle Sounders karşılaştı.

Müsabakada PSG, Hviça Kvaratshelia'nın 35 ve Achraf Hakimi'nin 66. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

PSG, 6 puanla B Grubu'nu lider tamamladı.

Atletico Madrid, Botafogo'yu 1-0 yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid ile Brezilya temsilcisi Botafogo karşı karşıya geldi.

İspanyol temsilcisi, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçını, Antoine Griezmann'ın 87. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Lider PSG ile beraber 6 puana sahip olan iki takımdan, Botafogo averaj farkıyla B Grubu'nda ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada yer aldı.

Grubu ilk iki sırada bitiren PSG ile Botafogo üst tura yükselirken Atletico Madrid ile Seattle Sounders, organizasyona veda etti.