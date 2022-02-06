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PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas - Son Dakika

PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas

06.02.2022 14:39

Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo, Lionel Messi ile takım arkadaşı olmak üzere. PSG, sözleşmeli teknik direktörü Pochettino'yu Ronaldo transferinde önerecek.

Sezon başında Lionel Messi bombası patlatan PSG, futbol dünyasını Cristiano Ronaldo transferiyle sallamaya hazırlanıyor. Sezon sonu para kazandırmadan Real Madrid'e gidecek Kylian Mbappe'nin boşluğunu Cristiano Ronaldo dolduracak.

Akıllar duracak! PSG ve Manchester United arasında tarihte eşi benzeri görülmemiş takas

POCHETTINO GÖZDEN ÇIKTI

Daily Mirror'daki haberde PSG'nin, teknik direktör arayan Manchester United'a Mauricio Pochettino'yu önereceği yazıldı. Cristiano Ronaldo için 30 milyon euroya yakın bonservis harcaması yapan Manchester United, 37 yaşındaki yıldıza da ciddi maaş veriyor.

Akıllar duracak! PSG ve Manchester United arasında tarihte eşi benzeri görülmemiş takas

TARİHİ BULUŞMA

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Neymar, Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşacak. Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği iddiaları var ancak olası Ronaldo transferi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Akıllar duracak! PSG ve Manchester United arasında tarihte eşi benzeri görülmemiş takas
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Manchester United, Lionel Messi, Cristiano, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas - Son Dakika
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