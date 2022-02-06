PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas

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Sezon başında Lionel Messi bombası patlatan PSG, futbol dünyasını Cristiano Ronaldo transferiyle sallamaya hazırlanıyor. Sezon sonu para kazandırmadan Real Madrid'e gidecek Kylian Mbappe'nin boşluğunu Cristiano Ronaldo dolduracak.

POCHETTINO GÖZDEN ÇIKTI

Daily Mirror'daki haberde PSG'nin, teknik direktör arayan Manchester United'a Mauricio Pochettino'yu önereceği yazıldı. Cristiano Ronaldo için 30 milyon euroya yakın bonservis harcaması yapan Manchester United, 37 yaşındaki yıldıza da ciddi maaş veriyor.

TARİHİ BULUŞMA

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Neymar, Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşacak. Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği iddiaları var ancak olası Ronaldo transferi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.