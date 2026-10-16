Psikolog Yıldırım, Kayseri SEM'de güreşçilere zihinsel performans semineri verdi - Son Dakika
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Psikolog Yıldırım, Kayseri SEM'de güreşçilere zihinsel performans semineri verdi

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Psikolog Yıldırım, Kayseri SEM\'de güreşçilere zihinsel performans semineri verdi
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Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) düzenlenen 'Güreşte Zihinsel Performans' seminerinde güreş sporcularına odaklanma, stres yönetimi ve motivasyon anlatıldı. Psikolog Muhammed Maruf Yıldırım, zihinsel dayanıklılığın sportif başarıdaki önemine dikkat çekti.

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nde güreş sporcularına yönelik düzenlenen 'Güreşte Zihinsel Performans' seminerinde odaklanma, stres yönetimi ve motivasyon konuları ele alındı. Psikolog Muhammed Maruf Yıldırım, zihinsel dayanıklılığın sportif başarıdaki önemine dikkat çekti.

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) güreş sporcularının gelişimini desteklemek amacıyla 'Güreşte Zihinsel Performans' konulu seminer düzenlendi. Psikolog Muhammed Maruf Yıldırım tarafından gerçekleştirilen seminerde, sporcuların zihinsel performanslarını geliştirmeye yönelik konular ele alındı. Seminerde; güreşte başarıya ulaşmak için fiziksel güç ve teknik becerilerin yanı sıra zihinsel dayanıklılığın da önemli olduğu vurgulandı. Müsabaka sürecinde odaklanmanın, stres yönetiminin ve motivasyonu korumanın sporcu performansına katkıları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi yetkilileri; sporcuların gelişimine sunduğu katkılardan dolayı Psikolog Muhammed Maruf Yıldırım'a teşekkür ederek güreşçilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
KayseriEğitimStresSporSon Dakika

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