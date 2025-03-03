''Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna İrfan Can'dan bomba yanıt - Son Dakika
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Spor

''Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna İrfan Can'dan bomba yanıt

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Galatasaray ile olan puan farkı 4'e indi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat'a, ''Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?'' şeklinde bir soru soruldu. Eğribayat ise bu soruya, ''Zaten bizdeydi'' diyerek yanıt verdi.

03.03.2025 08:23  Güncelleme: 08:32
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puan farkını 4'e indirerek lider Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.

İRFAN'DAN BOMBA YANIT

Maçın ardından Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Zaten bizdeydi" cevabını vererek iddialı bir çıkış yaptı.

Genç file bekçisinin bu yanıtı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı. Şampiyonluk yarışı giderek kızışırken, ligin kalan haftalarında hem sahada hem de psikolojik anlamda büyük bir rekabetin yaşanacağı şimdiden kesinleşti.

\'\'Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?\'\' sorusuna İrfan Can\'dan bomba yanıt

İrfan Can Eğribayat, Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna İrfan Can'dan bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • cuneyt Derse:
    aç tavuk ?? kendini buğday ambarında görür 42 37 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KI. DE: BIZDE AVANTAJ KIMDE : BIZDE SİZ NERDESINIZ: İRAN DA NASIL BEGENDIN MI EĞRİ BAYAT EN SON OYLE DIYEN NEREDE 16 25 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Pic 11 28 Yanıtla
  • 315701:
    Ne demesini bekliyorsunuz. 28 4 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Maydanoz - Döner -Saray geri kalan maçlarda en az 3 mağlubiyet alacak. Şampiyon Fenerbahçe. 23 8 Yanıtla
  • Hakan1421:
    geçen sene den beri sizde zaten ve hatta 12 sene önce pisikolojik üstünlüğü elinize bir aldınız kimselere bırakmıyorsunuz, rahmetli hacı İsmail de pisikolojik üstünlük elinde iken kovulmuştu garibim 10 11 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gs nin formsuzluğumu ve Osimen harici gücü olmadığını gördüğü için demiştir. Haksızda sayılmaz aslında, Okan yaptığı ve yapmadığı transfer yanlışlarının yanında, taktiksel yanlışlarda yapıyor ve bazı gs taraftarları istifaya bile davet ediyor.Hal böyle olunca FB nin inancı daha çok artıyor. Bir puan kaybı daha olursa Okan zor durur o koltukta. 15 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    skater ordan o evladı 3 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: ''Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna İrfan Can'dan bomba yanıt - Son Dakika
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