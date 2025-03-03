Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puan farkını 4'e indirerek lider Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Zaten bizdeydi" cevabını vererek iddialı bir çıkış yaptı.
Genç file bekçisinin bu yanıtı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı. Şampiyonluk yarışı giderek kızışırken, ligin kalan haftalarında hem sahada hem de psikolojik anlamda büyük bir rekabetin yaşanacağı şimdiden kesinleşti.
Son Dakika › Spor › ''Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna İrfan Can'dan bomba yanıt - Son Dakika
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