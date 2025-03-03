\'\'Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?\'\' sorusuna İrfan Can\'dan bomba yanıt

barış özcan:

Gs nin formsuzluğumu ve Osimen harici gücü olmadığını gördüğü için demiştir. Haksızda sayılmaz aslında, Okan yaptığı ve yapmadığı transfer yanlışlarının yanında, taktiksel yanlışlarda yapıyor ve bazı gs taraftarları istifaya bile davet ediyor.Hal böyle olunca FB nin inancı daha çok artıyor. Bir puan kaybı daha olursa Okan zor durur o koltukta.