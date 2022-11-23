Juventus'un yıldız oyuncusu evinde tutuklandı. - Son Dakika
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Juventus'un yıldız oyuncusu evinde tutuklandı.

23.11.2022 14:53
Juventus'un yıldız oyuncusu evinde tutuklandı.

PSV Eindhoven'dan Juventus'a transfer olan ve sezon başında Ajax'a kiralanan Mohamed Ihattaren Utrecht'teki evinde polis tarafından tutuklandı. Geçtiğimiz sezonlarda yıldızı parlayan genç yetenek son zamanlardaki kötü gidişatının üstüne bir de tutuklanarak kötü gidişatını devam ettirdi.

PSV Eindhoven alt yapısında gösterdiği performansla A Takım'a kadar yükselen Mohamed Ihattaren, Hollanda futbolunun son yıllarda yetiştirmiş olduğu en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyordu.

Kariyerinin her geçen gün daha da yukarı gitmesi beklenen Ihattaren, babasının ölümünden sonra kendisine toparlayamadı. PSV Eindhoven'da oynadığı dönemde, o sıralar takımı çalıştıran Roger Schmidt ile sorunlar yaşayan Ihattaren, 1.9 milyon Euro karşılığında sürpriz bir şekilde Juventus'a satılmıştı.

GİTTİĞİ GİBİ GERİ DÖNDÜ

İtalyan devinde de beklenen performansı gösteremeyen Ihattaren, önce Sampdoria'ya kiralandı. Sampdoria'da hiçbir antrenmana çıkmayan Ihattaren, Hollanda'ya dönüş yaptı. Juventus onu bu kez Ajax'a kiraladı.

SNEIJDER DESTEK VERDİ

Psikolojik sorunlar yaşayan Ihattaren'e en büyük destek Wesley Sneijder'den geldi. Yaşadığı büyük sakatlıktan dolayı futbolu bırakmak zorunda kalan, yakın arkadaşı Ait Nouri'nin evine yerleşen Ihattaren, Seneijder'in desteği ile iki fizyoterapist ile çalışmalara başladı. İlk başlarda düzelme izlenimleri verse de Ihattaren düştüğü durumdan bir türlü kurtulamadı.

EVİNDE TUTUKLANDI

Ihattaren, Salı günü öğleden sonra Utrecht'teki evinde polis tarafından tutuklandı. Emniyet birimlerinin verdiği bilgilere göre tutuklama tehdit nedeniyle yapıldı. Hollanda basını Ihattaren'in kimi ve neden tehdit ettiğinin henüz belli olmadığını duyurdu. Ihattaren'in soruşturma süresince cezaevinde kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

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