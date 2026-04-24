Puanlı atletizmde kupalar sahiplerini buldu

24.04.2026 11:11  Güncelleme: 11:13
İnegöl Belediyesi 9. Okullar Arası Spor Festivali kapsamında puanlı atletizm branşı müsabakaları 27 okuldan 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde 3 gün süren yarışlar için toplu ödül töreni düzenlendi.

İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde heyecan sürüyor. 14 farklı branş ve 73 kategoride 80 okul, 600'ü aşkın takım ve toplamda 4 bini aşkın öğrenci, bu organizasyonda sporun birleştirici gücüyle buluşuyor. İnegöl'ün en kapsamlı spor organizasyonunda; basketbol, satranç, dart, güreş, spor tırmanış, oryantiring, bilek güreşi, okçuluk ve bocce müsabakalarının ardından 9'uncu branş olan puanlı atletizm de tamamlandı.

İlk günden itibaren büyük bir çekişmeye sahne olan 9. Okullar Arası Spor Festivalinde puanlı atletizm turnuvası farklı yaş kategorilerinde 3 gün sürdü. İnegöl İlçe Stadında yapılan yarışmalarda, öğrencilerin heyecan ve mücadelesi dikkat çekti. Turnuvada 27 okuldan 150 öğrenci yer alırken, atletizm branşlarında öğrenciler kıyasıya bir mücadele sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından, dereceye giren sporcular için toplu şekilde ödül töreni gerçekleştirildi.

Puanlı atletizm branşı ödül töreni, müsabakaların tamamlanmasının ardından İnegöl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, meclis üyeleri ve sporcuların yer aldığı törende, kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldılar. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, burada bulunan tüm öğrencilerin aslında kazanan olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
