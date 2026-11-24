Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un teknik direktörü Yüksel Yeşilova, "Allah'ın izniyle ligde kalacağız. İkinci sene söz veriyorum şampiyonluğun en büyük adayı olacağız" dedi.

Yeşilova, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, yıllar sonra yeniden Giresun'da görev yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Giresun Sanayispor'a bir hedef için geldiğinin altını çizen Yeşilova, "Şu an şehrin de birlik olması gerekiyor. Bizlere, takımımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü elimizde kalan büyük değer şu an biziz. Ben daha önce de zor durumdaki takımlarda çalıştım. Çalıştığım her takımla da ligde kaldım. İkinci sene de ya takım şampiyon oldu, ya play-off'ta kaldı." dedi.

Taraftarlardan destek isteyen Yeşilova, "Allah'ın izniyle ligde kalacağız. İkinci sene söz veriyorum şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. O yüzden herkesten destek, yardım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun Sanayispor, 16 takımlı ligde 11 hafta sonunda puansız son sırada yer alıyor.