Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika
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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti. Ghezzal, 123 maçta 17 gol, 33 asist yaparak 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

02.06.2024 23:06
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- Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti

İSTANBUL - Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a veda ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti. 32 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş formasıyla 123 maça çıkan başarılı futbolcu 17 gol, 33 asist katkısı yaptı. Tecrübeli oyuncu siyah-beyazlı forma altında 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika

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