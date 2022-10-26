Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşayan Rachid Ghezzal'ın tedavi süreci uzadı.
Tecrübeli kanat oyuncusunun bu hafta Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda da yer alması beklenmiyor.
Futbolcunun tam olarak iyileşip ardından sahalara dönmesini planlayan Beşiktaş sağlık ekibi Cezayirliismi Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlattı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
Son Dakika › Spor › Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynaması için çabalanıyor - Son Dakika