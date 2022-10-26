Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynaması için çabalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynaması için çabalanıyor

26.10.2022 16:28
Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynaması için çabalanıyor

Trabzonspor'la oynanan mücadelede adale sakatlığı yaşayan Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, tedavisinin uzaması sebebiyle Ümraniyespor maçında da sahada olamayacak. Ghezzal'ı Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlatıldı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşayan Rachid Ghezzal'ın tedavi süreci uzadı.

Tecrübeli kanat oyuncusunun bu hafta Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

DERBİDE OLMASI İÇİN ÇABALANIYOR

Futbolcunun tam olarak iyileşip ardından sahalara dönmesini planlayan Beşiktaş sağlık ekibi Cezayirliismi Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlattı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

YORUMLAR
500
Ahmet Nur Çebi: 'Eyyamcılığa gerek yok' Ahmet Nur Çebi: 'Eyyamcılığa gerek yok'

Rachid Ghezzal, Galatasaray, Ümraniye, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynaması için çabalanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Karagümrük kalecisi Viviano: Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi umarım bu hafta bize karşı oynamaz
16:24 Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynaması için çabalanıyor
16:07 Ölen sahibine öpücükle veda eden maymun, cenazeye katılanlara büyük şaşkınlık yarattı
15:53 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
15:52 Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki penaltı tartışmasının olduğu pozisyonu, "Futbol için adalet" diyen Galatasaray'a yolladı! Gözler GS TV'de...
15:40 Saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'na dava açmaya hazırlanıyor
15:43 Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan çok konuşulacak Çetin Alp itirafı: 8 sene şiddet uygulayıp binlerce kez aldattı
15:38 RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak
15:36 Hollanda'daki bir kilisenin çanlarından Aşık Veysel'in sevilen eseri çalındı
15:28 İngiltere'de kuşları zombiye dönüştüren gizemli virüs paniği yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 16:50:48. #1.11#
SON DAKİKA: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynaması için çabalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement