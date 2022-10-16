Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi - Son Dakika
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Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi

16.10.2022 20:59
Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan Rachid Ghezzal, oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan Rachid Ghezzal, oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta 7 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ kanattan gelişen atakta orta yaptıktan sonra sol üst baldırını tutan Cezayirli kanat oyuncusu, kenara değişiklik işareti yaptı. Ghezzal'ın yerine oyuna 45+1'inci dakikada Redmond dahil oldu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Rachid Ghezzal, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi - Son Dakika
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