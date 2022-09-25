Racing Team Turkey'den Le Mans serisinde bir zafer daha

Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Will Stevens'dan oluşan Racing Team Turkey, 2022 Avrupa Le Mans Serisi (ELMS) 5'inci ayağında bir kez daha LMP2 Pro-Am sınıfında zafere ulaşmayı başardı.

Belçika'nın Spa-Francorchamps padoğunda İstiklal Marşı'nı dinleten Yoluç ve takım arkadaşları, 4 saatlik bu yarışın ardından kategorilerinde hem takımlar, hem de pilotlar sıralamasında 25 puan farkla liderliğini korudu.Racing Team Turkey 2022 Avrupa Le Mans Serisi'nin son yarışı için 16 Ekim'de İtalya Portimao pistine çıkacak.