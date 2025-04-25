Rafa Silva 10. Golünü Attı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Hatayspor maçında attığı golle Süper Lig'de 10. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların üçüncü golünü 53. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ligde 30. maçına çıkan Rafa, 10. golünü attı.

Portekizli futbolcunun Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamasında 10 müsabakada 3, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 2 ve Süper Kupa'da da 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL