Rafa Silva\'nın geleceği için Beşiktaşlıları kahredecek iddia

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ali Tandoğan, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tandoğan, takımın yıldızı ve taraftarın sevgilisi Rafa Silva'nın ayrılmak istediğini söyledi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNEN BİR FUTBOLCUNUN DAVRANIŞLARINI SERGİLİYOR"

Radyospor'a konuşan Ali Tandoğan, "Rafa Silva, Galatasaray derbisinde neredeyse 60 metre top sürerek gol atıyor. Göztepe maçında altı pastan boş kaleye vuramıyor. Kasımpaşa maçında boş kaleye golü yapamadı. Üstelik pas seçenekleri vardı. Pas verse arkadaşları gol atacak. Ama o kendine çalışıyor, çünkü artık 'Ben Beşiktaş'ta şampiyon olamam, kendimi daha fazla göstereyim, transfer yapayım' diye düşünüyor. Ayrılmayı düşünen bir futbolcunun davranışlarını sergiliyor. Eski bir futbolcu olduğum için bunu görebiliyorum" dedi.

Ali Tandoğan

"MASUAKU, SÜPER LİG'İN EN İYİ SOL BEKLERİNDEN BİRİ"

Zaman zaman Beşiktaş taraftarının protestosuna maruz kalan Masuaku'nun Süper Lig'in en iyi sol beklerinden bir tanesi olduğunu belirtenTandoğan, "Masuaku ne kadar iyi ise Swensson bir o kadar kötü. Ben de sağ bektim. Büyük takımda böyle bir sağ bek olmaz. Savunma yapıyor, ama topu kullanamıyor. Sürekli geriye dönüp, basit pasları deniyor. Topu oyuna sokma yeteneği sıfır. Beşiktaş ondan hücumda zerre kadar fayda sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BIRAKSA GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE ANINDA ALIR"

Tecrübeli sol bek ile ilgili sözlerini sürdüren Beşiktaşlı eski futbolcu, "Masuaku ise tam tersi, en çok bindirme yapan, pozisyon hatası yapmayan bir oyuncu. Mücadeleci ve çok koşuyor. Bence hem ligin hem de Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Bugün Beşiktaş Masuaku'yu bıraktım' dese anında Galatasaray ya da Fenerbahçe onu alır" diyerek sözlerini noktaladı.

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Silva, bu karşılaşamalarda 14 gol attı ve 11 asist yaptı. Benfica ile olan sözleşmesi sonra erdikten sonra bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki Portekizli yıldızın siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.