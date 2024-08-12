Rafa Silva liderliği ele almaya başladı - Son Dakika
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Spor

Rafa Silva liderliği ele almaya başladı

Rafa Silva liderliği ele almaya başladı

Beşiktaş'ın Süper Kupa zaferi ve Samsunspor galibiyetiyle dikkat çeken Rafa Silva, takımın yeni lideri olmaya aday görünüyor. Transfer çalışmaları da devam ediyor.

12.08.2024 11:02
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Rafa Silva liderliği ele almaya başladı

Transfer için tekrar harekete geçilecek

Ali DANAŞ - İSTANBUL,

Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş, lige de 2-0'lık Samsun spor galibiyetiyle başlayarak taraftarlarını mutlu etti.

Geçen sezonu 46 puan fark yiyerek kapatan Siyah beyazlılarda, yapılan 5 transferin 3'ü sahada yer alırken, bu futbolcular Galatasaray maçında olduğu gibi, Samsunspor karşısında da göz doldurdular. Rafa Silva ve Paulista ise galibiyette başrol oynayan futbolcular oldu.

Özellikle Rafa Silva'nın hem Galatasaray, hem de Samsunspor maçlarında gösterdiği performans, takımın yeni lideri olacağı yönünde oldukça güçlü sinyaller veriyor. Orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı mükemmel şekilde sağlayan Rafa, skor katkısında da adından söz ettiriyor. Galatasaray maçını 1 gol 1 asistle tamamlayan Rafa, Samsunspor maçını da boş geçmedi. Semih'in harika asistinde topu önüne alışıyla tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan tecrübeli 10 numara, Beşiktaş taraftarının yıllardır süren Talisca özlemini sona erdirecek gibi duruyor. Dün akşam sosyal medyada ve spor yorumlarında, Rafa Silva'nın Talisca'nın boşluğunu dolduracak futbolcu olduğu konusunda çokça yorumlar yapıldığı gözlerden kaçmadı.

TRANSFER İÇİN TEKRAR HAREKETE GEÇİLECEK

Beşiktaş skor olarak Samsun'dan mutlu ayrılsa da, oyun anlamında taraftarını tatmin ettiği söylenemez.

İlk yarıda biraz oyuna ortak olan Siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın iyi oyunu ve yeni stoper Paulista'nın duran top golüyle sonuca gitse de, ikinci yarıda verdiği pozisyonlarla dikkat çekti.

Orta saha ve defansın Samsunspor'un hızlı hücumlarına karşı son derece ağır kaldığı gözlenirken, beklerin ve stoperlerin hızlı ataklarda pozisyon vermesi, kafalarda soru işareti doğmasına sebep oldu.

Takımın hala transfere ihtiyacı olduğu gözlemlenirken, bu konudaki gelişmeler merakla bekleniyor. Beşiktaş, transfer çalışmalarına eldeki yabancı futbolcunun fazlalığından dolayı ara verilmiş gibi görünse de, yönetimin birkaç oyuncu ile temas halinde olduğu ve önümüzdeki günlerde birkaç transfer için yeniden harekete geçileceği öğrenildi. Bu transferlerin öncelikli olarak kanat bekleri ve kanat hücumcularına yönelik yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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