Rafa Silva Portekiz\'i de karıştırdı

21.02.2026 21:36
Yaşadığı kriz sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basını, yıldız futbolcuyu performansı nedeniyle topa tuttu.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yaşadığı kriz sonrası ara transfer döneminde olaylı şekilde eski takımı Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, ülkesi Portekiz'i de karıştırdı.

TAKIMDA OLUMSUZ HAVA YARATTI İDDİASI

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Rafa Silva, transfer olduğu günden bu yana takımda olumlu havadan çok olumsuz bir hava yarattı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası, fiziksel açıdan çok geride olduğu belirtilen Portekizli oyuncu için ''Kıpırdayacak hali yok'' yorumları yapıldı.

''GEREKSİZ TRANSFER'' VURGUSU

Haberin devamında, Jose Mourinho'nun istediklerini sahaya yansıtamayan Rafa Silva için gereksiz bir transfer vurgusu yapıldı.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica formasını şimdiye kadar 5 maçta giyen Rafa Silva, takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

    Yorumlar (2)

  • BatuHan BatuHan:
    büyük oyuncuydu bjk kıymetini bilemedi. yönetim ve sergen adamı resmen yedi. bu kalitede bir oyuncu zor gelir. boşuna adamı karalamayın. ayrıca beşiktaşlıyım. 3 7 Yanıtla
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    NE EKERSEN ONU BİÇERSİN..BJK NİN AHINI ALMIŞ BESBELLİ 0 0 Yanıtla
