Süper Lig devi Beşiktaş'ta yaşadığı kriz sonrası ara transfer döneminde olaylı şekilde eski takımı Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, ülkesi Portekiz'i de karıştırdı.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Rafa Silva, transfer olduğu günden bu yana takımda olumlu havadan çok olumsuz bir hava yarattı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası, fiziksel açıdan çok geride olduğu belirtilen Portekizli oyuncu için ''Kıpırdayacak hali yok'' yorumları yapıldı.
Haberin devamında, Jose Mourinho'nun istediklerini sahaya yansıtamayan Rafa Silva için gereksiz bir transfer vurgusu yapıldı.
Benfica formasını şimdiye kadar 5 maçta giyen Rafa Silva, takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
