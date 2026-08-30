Rafael Leao Galatasaray'ı Seçti

Melihcan ÇALIŞKAN- Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, GALATASARAY'IN anlaşmaya vardığı Rafael Leao'nun transfer görüşmeleri hakkında açıklama yapan menajer George Gardi, "Leao'ya Serie A'dan ve Premier Lig'den takımların ilgisi ve teklifleri vardı. Süper Lig'den de bir takım istedi. Daha yüksek teklifler de oldu. Kendisi istediği için tercihi Galatasaray oldu" dedi.

Galatasaray'ın anlaştığı Rafael Leao transferine katkı veren isimlerden İtalyan menajer George Gardi transfer süreci hakkında konuştu. Takip ettiği Galatasaray-Göztepe maçının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gardi, "Karmaşık bir durumdu. Leao için üç haftadan fazla süredir uğraşıyorduk. Premier Lig'e de sıcak bakıyordu. Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü.Sane ve Osimhen gibi oyuncularla oynayacağını, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını gördü" ifadelerini kullandı.

'DÜNE KADAR ASTON VİLLA'NIN TEKLİFİ VARDI'

Daha büyük tekliflere ve Premier Lig hayaline rağmen oyuncunun Galatasaray'ı seçtiğini belirten Gardi, "Oyuncunun Premier Lig hayali de vardı, 7 sene oynadığı Milan'da da önemli bir oyuncuydu. Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifleri vardı. Biz oyuncuyla Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte dün son bir kez konuştuk. Biz ona Galatasaray taraftarının tutkusunu anlattık burada mutluluğu bulacağını söyledik" sözlerini sarf etti.