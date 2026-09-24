Rafting Türkiye şampiyonu Sarsala sporcuları Muğla Valisi Akbıyık\'ı ziyaret etti

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Türkiye Birinciliği müsabakalarında Muğla il karması olarak ilimizi başarıyla temsil eden ve Türkiye Şampiyonu olan Sarsala Spor Kulübü sporcuları, Sarsala Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altaş ve Antrenör Saniye Kırık Uyar ile birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Muğla'da 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan edildiğini, gençlerin spora yönelmesinin ve su sporlarında gelen şampiyonlukların ilimiz için taşıdığı değeri belirten Vali Akbıyık; "Disiplinli çalışmalarıyla kupayı Muğla'ya kazandıran sporcularımız başta olmak üzere antrenör Saniye Kırık Uyar ve kulüp yönetimini tebrik ederim" dedi.

Muğla'nın sahip olduğu doğal potansiyelle su sporlarında bir merkez haline geldiğini ve gençlerin her alanda desteklenmeye devam edeceğini kaydeden Vali Akbıyık, sporculara, katılacakları yeni şampiyonalarda başarılar diledi.