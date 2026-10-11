Ragbi Federasyonu genel kurulu 2024-2026 dönemi hesaplarını ibra etti - Son Dakika
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Ragbi Federasyonu genel kurulu 2024-2026 dönemi hesaplarını ibra etti

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Ragbi Federasyonu genel kurulu 2024-2026 dönemi hesaplarını ibra etti
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Türkiye Ragbi Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'da bir otelde yapıldı. Yönetim ve denetim kurullarının 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2026 dönemi hesapları ibra edildi; federasyonun 2027 ve 2028 tahmini bütçeleri ile tahmini faaliyet programları karara bağlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Çankaya'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Ağustos 2024 ile 31 Temmuz 2026 tarihlerindeki hesap ve faaliyetleri görüşülerek ibra edildi.

Denetim kurulunun da aynı tarihleri içeren raporları okunup ibra edildikten sora, federasyonun 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri ve tahmini faaliyet programları görüşüldü ve karara bağlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bütün delegeler ve katılımcılara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
AğustosÇankayaTürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ragbi Federasyonu genel kurulu 2024-2026 dönemi hesaplarını ibra etti - Son Dakika
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