Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Başarı - Son Dakika
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Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Başarı

Rahmi Kaan Karahan\'dan Tarihi Başarı
06.07.2026 11:55
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Rahmi Kaan Karahan, Kanoda dünya şampiyonu oldu, Türk spor tarihinde madalya kazanan ilk isim oldu.

KANADA'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda Muğlalı milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, elde ettiği tarihi başarıyla Türk kano sporuna adını altın harflerle yazdırdı. Milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, şampiyonada 500 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olurken, 200 metre ve 1000 metre yarışlarında ise bronz madalya kazanarak organizasyonu toplam 3 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Rahmi Kaan Karahan, Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Elde edilen bu büyük başarı, hem Türkiye hem de Muğla spor camiasında büyük gurur ve sevinç yaşattı.

Milli Takım Antrenörü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kano Antrenörü Ufuk Özcan yönetiminde hazırlanan Rahmi Kaan Karahan, disiplinli çalışmasının karşılığını dünya şampiyonluğu ile aldı. Türk spor tarihi açısından ilk olma niteliği taşıyan bu başarı, Muğla'nın yetiştirdiği sporcuların uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğlamızın son dönemde ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği büyük sportif başarılara bir yenisi daha eklenmiştir. Doğal parkurları, iklimi ve güçlü altyapısıyla su sporlarının en önemli merkezlerinden biri olan Muğla'mız, yetiştirdiği sporcularla dünya sahnesinde adından söz ettirmeye devam etmektedir. Başta dünya şampiyonu sporcumuz Rahmi Kaan Karahan olmak üzere, Antrenörümüz Ufuk Özcan'ı, sporcumuzun ailesini, Türkiye Kano Federasyonumuzu ve bu başarıda emeği bulunan tüm antrenörlerimizi, yöneticilerimizi ve destek veren herkesi yürekten kutluyor, Muğla'mızın spor alanındaki başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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